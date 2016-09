'Justitie VS onderzoekt dieselfraude Bosch'

NEW YORK - De Amerikaanse justitie onderzoekt of de Duitse autotoeleverancier Bosch heeft samengezworen met Volkswagen in het gesjoemel met de uitstoot van dieselauto's. Dat meldden ingewijden rond de kwestie aan persbureau Bloomberg.

Door ANP - 16-9-2016, 21:26 (Update 16-9-2016, 21:26)

Bosch leverde de software waarmee de dieselfraude bij Volkswagen mogelijk werd gemaakt. Het bedrijf wordt al onderzocht door de Duitse autoriteiten en is daarnaast onderwerp van civiele rechtszaken in de Verenigde Staten. De Amerikaanse justitie zou ook te weten willen komen of naast Volkswagen andere automakers misbruik hebben gemaakt van de software van Bosch bij het gesjoemel met emissienormen.

Het bedrijf uit Stuttgart verklaarde mee te werken met onderzoeken van toezichthouders, maar gaf verder geen commentaar.