ANP Europese beurzen blijven licht in het rood

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag in de ochtendhandel overwegend licht in het rood. De miljardenboete die Deutsche Bank boven het hoofd zou hangen in de VS zette daarbij druk op de aandelen van banken en verzekeraars. Op een verder rustige dag wachten beleggers nog op de laatste cijfers die van invloed kunnen zijn op het rentebesluit dat de Fed woensdag neemt.

Door ANP - 16-9-2016, 12:01 (Update 16-9-2016, 12:01)

In Amsterdam stond de AEX rond 11.45 uur 0,2 procent in de min op punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 637,27 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. In Londen noteerde de FTSE een plusje van 0,2 procent.

In Frankfurt viel Deutsche Bank op met een koersverlies van ruim 7 procent. Amerikaanse autoriteiten hebben de grootste bank van Duitsland een schikkingsvoorstel van 14 miljard dollar gedaan, vanwege misstanden bij het verstrekken van hypotheken in het verleden. De bank heeft dat voorstel afgewezen en rekent op een aanmerkelijk lagere boete.

Parijs

In de AEX hoorden ING, Aegon en ABN AMRO bij de grootste verliezers met minnen van circa 1 procent. In Parijs gaven BNP Paribas en Société Générale tot 2 procent prijs, terwijl Commerzbank in Frankfurt 1,2 procent verloor. Barclays en Royal Bank of Scotland werden in Londen 2 tot 4 procent minder waard.

Biotechnoloog Galapagos was de grootste winnaar onder de 25 hoofdfondsen van het Damrak. Het bedrijf kreeg er 1,7 procent bij, nadat woensdag en donderdag ook al winsten werden geboekt. Digitaal beveiliger Gemalto stond onderaan de AEX met een verlies van 3 procent.

Verenigde Staten

De komende dagen zijn de ogen van beleggers vooral gericht op de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve woensdag besluit of de Amerikaanse rente verder wordt verhoogd. In de markt wordt de kans op een rentestap bij die vergadering bijzonder klein geacht. Veel kenners verwachten dat de Amerikaanse centrale bankiers zelfs tot volgend jaar wachten met een nieuwe verhoging.

De olieprijs ging vrijdag omlaag. Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper bij 43,40 dollar per vat. De prijs van Brent zakte ook ruim 1 procent, naar 45,99 dollar per vat. De euro werd voor 1,1230 dollar verhandeld, tegen 1,1245 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.