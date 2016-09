Oudere clouddiensten Oracle minder in trek

REDWOOD SHORES - Het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle kampt met teruglopende vraag naar zijn oudere clouddiensten. De onderneming zag haar winst teruglopen, onder meer door de toenemende concurrentie van bedrijven als Microsoft en Salesforce.

Door ANP - 15-9-2016, 22:40 (Update 15-9-2016, 22:40)

Het concern meldde donderdag na het sluiten van de beurzen in New York een nettowinst in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar van 1,8 miljard dollar. De omzet pakte met 8,6 miljard dollar 1,7 procent lager uit dan een jaar eerder. De opbrengsten uit clouddiensten stegen weliswaar met 59 procent tot 969 miljoen dollar, maar analisten rekenden op meer.

Oracle is op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen via diensten in de cloud. Om die ambitie kracht bij te zetten maakte het in juli bekend ruim 9 miljard dollar te betalen voor softwarebedrijf NetSuite, een pionier op dat vlak.