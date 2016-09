Techbedrijven in trek op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de handelssessie op winst. Vooral aandelen van technologiebedrijven waren in trek. Beleggers verwerkten verder een reeks macrocijfers, die van invloed kunnen zijn op het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week.

Door ANP - 15-9-2016, 19:46 (Update 15-9-2016, 19:46)

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent hoger op 18.162 punten. De S&P 500 steeg eveneens 0,7 procent op 2141 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,1 procent op 5232 punten.

De winkelverkopen liepen in augustus voor het eerst in vijf maanden terug ten opzichte van de voorgaande maand. De daling was daarbij sterker dan verwacht. De producentenprijzen bleven vorige maand op het niveau van de voorgaande maand, terwijl economen rekenden op een minieme stijging. De industriële productie daalde daarnaast met 0,4 procent wat meer dan gedacht.

Apple

Apple vervolgde zijn opmars van de afgelopen dagen met een winst van 2,8 procent. Het techbedrijf profiteerde van de goede verkopen van zijn nieuwe iPhone 7 en goede recensies voor de smartphone.

Ook chipfabrikant Intel presteerde met een winst van 1,9 procent goed. Halfgeleiderfabrikant Skyworks Solutions noteerde 5,7 procent hoger na een positief analistenrapport.

Wells Fargo ging voor de vijfde dag op rij omlaag. De sinds deze week niet meer grootste bank ter wereld (dat is nu JPMorgan) verloor 1,6 procent nadat bekend was geworden dat justitie de verkooppraktijken van de bank gaat onderzoeken. Medewerkers openden 2 miljoen bankrekeningen op naam van klanten, zonder dat die het wisten. Wells Fargo kreeg daarvoor vorige week een boete van 185 miljoen dollar.

Aerie

Aerie Pharmaceuticals zag zijn beurswaarde een flinke sprong maken. De farmaceut noteerde een doorbraak in onderzoek naar de behandeling van te hoge oogdruk. Het aandeel won daarop ruim 43 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent naar 44,11 dollar. Brent klom 2 procent tot 46,78 dollar. De euro noteerde 1,1241 dollar, tegen 1,1243 dollar bij het slot van de Europese beurzen.