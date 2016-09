Europese beurzen lager in middaghandel

AMSTERDAM - De belangrijkste Europese beursgraadmeters stonden donderdagmiddag in de min. Kleine winsten uit de ochtend verdampten na bekendmaking van enkele macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. Het besluit van de Britse centrale bank om de rente onveranderd te laten werd lauwtjes ontvangen.

Door ANP - 15-9-2016, 16:13 (Update 15-9-2016, 16:13)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent lager op 440,27 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 634,30 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,6 procent, Londen steeg 0,2 procent.

In de VS liepen de winkelverkopen in augustus voor het eerst in vijf maanden terug ten opzichte van de voorgaande maand. Verder verwerkten beleggers ook nog cijfers over de producentencijfers en de industriële productie. Mogelijk kunnen die cijfers invloed hebben op de beleidsbeslissing van de Federal Reserve volgende week.

Bank of England

De Bank of England (BoE) kondigde zoals verwacht geen nieuwe stappen aan. Daardoor blijft de rente op het historisch lage niveau van 0,25 procent. De BoE verlaagde de rente vorige maand om de gevolgen van de brexit te verzachten. Ook werden miljarden uitgetrokken om de economie te ondersteunen. Dat pakket werd ook niet uitgebreid.

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was biotechnologiebedrijf Galapagos de grootste stijger met een winst van 4 procent. Digitaal beveiliger Gemalto volgde met een plus van 1,2 procent. DSM sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 2,9 procent, na een negatief analistenrapport.

Automatiseerder Ordina zakte bij de kleinere fondsen 5,8 procent. Ordina meldde dat topman Stépan Breedveld per 1 april 2017 vertrekt en zal worden opgevolgd door Jo Maes, die nu leiding geeft aan de activiteiten in België en Luxemburg.

Morrison

In Londen klom supermarktconcern Morrison 8,3 procent, geholpen door meevallende kwartaalresultaten.

In Milaan verloor Monte dei Paschi di Siena 1,2 procent. De Italiaanse bank heeft een nieuwe topman benoemd, die moet gaan toezien op een grote kapitaalversterking van de noodlijdende bank.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was onveranderd 43,56 dollar. Brent klom 0,9 procent tot 46,22 dollar. De euro noteerde 1,1236 dollar, tegen 1,1260 dollar bij het Europese slot een dag eerder.