Rustige handelsdag op beurzen

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam liet donderdagochtend weinig beweging zien. Ook elders in Europa verliep de beurshandel relatief rustig. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Britse centrale bank en belangrijke macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten later op de dag.

Door ANP - 15-9-2016, 11:51 (Update 15-9-2016, 11:51)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde richting het middaguur 0,1 procent hoger op 441,27 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 635,34 punten. Londen en Frankfurt stegen tot 0,3 procent, Parijs daalde licht.

De Bank of England (BoE) kondigt naar verwachting geen nieuwe stappen aan. Bij de rentevergadering in augustus nam de BoE een reeks maatregelen om de gevolgen van de brexit te verzachten. De Britse rente werd verlaagd naar het laagste niveau ooit, terwijl er miljarden worden uitgetrokken om de economie te ondersteunen.

Amerikaanse prijzen

Uit de VS komen in de middag cijfers over onder meer de winkelverkopen, de producentenprijzen en de industriële productie. Mogelijk kunnen die cijfers invloed hebben op de beleidsbeslissing van de Federal Reserve volgende week.

In de AEX was biotechnologiebedrijf de grootste stijger met een winst van 1,9 procent. Digitaal beveiliger Gemalto volgde met een plus van 1 procent. Staalbedrijf ArcelorMittal sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 0,8 procent.

Automatiseerder Ordina zakte bij de kleinere fondsen 1 procent. Ordina meldde dat topman Stépan Breedveld per 1 april 2017 vertrekt en zal worden opgevolgd door Jo Maes, die nu leiding geeft aan de activiteiten in België en Luxemburg.

Europa

In Milaan was Monte dei Paschi di Siena een bescheiden stijger (plus 0,5 procent). De Italiaanse bank heeft een nieuwe topman benoemd, die moet gaan toezien op een grote kapitaalversterking van de noodlijdende bank.

In Londen klom supermarktconcern Morrison 7,7 procent, geholpen door meevallende kwartaalresultaten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 43,72 dollar. Brent klom 0,6 procent tot 46,11 dollar. De euro noteerde 1,1245 dollar, tegen 1,1260 dollar bij het Europese slot een dag eerder.