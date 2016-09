Prijzen dalen in acht eurolanden

LUXEMBURG - In acht eurolanden werd het leven vorige maand goedkoper. Het gemiddelde prijspeil lag daar in augustus lager dan een jaar eerder, maakte Europees statistiekbureau Eurostat donderdag bekend.

15-9-2016, 11:14

De deflatie was met 0,8 procent het sterkst in Slowakije. Daarnaast werden in Italië, Spanje, Luxemburg, Ierland, Letland, Slovenië en Cyprus prijsdalingen van 0,1 tot 0,6 procent gemeten. De inflatie in de hele eurozone kwam vorige maand uit op gemiddeld 0,2 procent, bleek uit een nieuwe schatting. Die week niet af van de eerste raming, die eind vorige maand werd gepubliceerd.

België kende de hoogste inflatie binnen de muntunie. De prijzen stegen daar in augustus met 2 procent. In Nederland lag het prijspeil volgens de Europese meetmethode 0,1 procent hoger dan in augustus 2015.