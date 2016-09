Europese autoverkopen weer in de lift (2)

BRUSSEL - De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in augustus met 10 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. In vrijwel alle Europese automarkten was sprake van groei. Nederland was een van de weinige landen waar minder auto's aan de man werden gebracht, zo bleek uit cijfers van brancheorganisatie ACEA.

Door ANP - 15-9-2016, 9:10 (Update 15-9-2016, 9:10)

In totaal werden vorige maand 819.126 auto's verkocht in de EU. De Europese autoverkoop nam daarmee weer toe nadat in juli voor het eerst in bijna drie jaar een daling werd gemeten. Van de grote automarkten liet Italië de sterkste toename zien (plus 20,1 procent). In Duitsland, veruit de grootste automarkt, stegen de verkopen met ruim 8 procent. In Frankrijk was de plus krap 7 procent terwijl in het Verenigd Koninkrijk een toename van de verkopen van ruim 3 procent werd gemeten.

Nederlandse autohandelaren wisten in totaal ruim 27.000 nieuwe auto's aan de man te brengen. Dat betekende een daling van ruim 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Naast Nederland werden ook in Griekenland en Slovenië minder auto's verkocht.

Volkswagen Group blijft veruit het grootste autobedrijf op de Europese markt, met een totaal marktaandeel van bijna 24 procent in de eerste acht maanden van 2016. Dat aandeel slonk de afgelopen maanden echter wel. Een jaar eerder bediende het moederbedrijf van de merken Volkswagen, Audi en Seat nog een kwart van de markt. De afname komt vooral op het conto van het door het dieselschandaal geteisterde VW, dat zijn aandeel zag dalen van 12,3 naar 11,3 procent.

Onder meer Renault, Fiat Chrysler, BMW en Daimler wonnen afgelopen maanden marktaandeel. PSA Peugeot Citroën gaf wat terrein prijs. Het Franse concern bleef echter de nummer twee op de Europese markt, vlak voor Renault.