ANP Fraude bij internetbankieren neemt fors af

AMSTERDAM - Criminelen slagen er nauwelijks meer in geld buit te maken via gesjoemel met internetbankieren. Ook andere vormen van fraude in het betalingsverkeer zijn flink op hun retour, blijkt uit cijfers over de eerste helft van het jaar die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Betaalvereniging Nederland donderdag hebben gepubliceerd.

Door ANP - 15-9-2016, 8:17 (Update 15-9-2016, 8:17)

De totale schade door fraude bij internetbankieren telde in de helft van 2016 jaar op tot 148.000 euro. Dat is een schijntje vergeleken met de bijna 25 miljoen euro die in de eerste helft van 2012 langs die weg werd buitgemaakt. In de tweede helft van vorig jaar bedroeg de schade 814.000 euro.

Ook met phishing en malware weten cybercriminelen nauwelijks nog slachtoffers te maken. ,,Banken kunnen die pogingen tot fraude steeds beter detecteren en hun klanten laten zich steeds minder misleiden'', aldus de NVB en de Betaalvereniging.