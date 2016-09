ABN onderuit in AEX

AMSTERDAM - Bedrijven uit de financiële en de oliesector stonden dinsdag onder druk op de Europese aandelenbeurzen, die per saldo weinig beweging toonden. In Amsterdam viel ABN AMRO op, door de aankondiging van het vertrek van topman Gerrit Zalm.

Door ANP - 13-9-2016, 16:10 (Update 13-9-2016, 16:10)

In Amsterdam stond de AEX-index rond 15.50 uur 0,4 procent in de min op 445,80 punten. De MidKap noteerde 0,2 procent lager op 637,90 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen 0,1 procent. Parijs leverde 0,4 procent in.

ABN AMRO was met een verlies van 2 procent de hekkensluiter van de AEX. De bank liet voorbeurs weten dat Zalm volgend jaar aftreedt als bestuursvoorzitter en dat de zoektocht naar een opvolger is begonnen. Erg verrassend was dit nieuws niet. Deze zomer lekte al uit dat Zalm zijn termijn, tot mei 2018, niet volledig zou uitzitten.

Parijs

Naast ABN gingen ook andere aandelen uit de financiële sector omlaag. Zo verloren verzekeraars NN Group en Aegon 0,6 en 1,6 procent in de AEX. In Parijs leverde branchegenoot Axa bijna 2 procent in, terwijl Commerzbank in Frankfurt 1 procent lager noteerde.

Shell hoorde met een min van 1,7 procent ook bij de grotere verliezers in de AEX. De koers van het olieconcern stond mede onder druk door de dalende olieprijs. Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper bij 45,48 dollar per vat. De prijs van Brent zakte ruim 1 procent tot 47,78 dollar per vat. In Londen leverde BP 1 procent aan beurswaarde in, het Franse Total verloor 1,6 procent.

Balans

De oliemarkt reageerde op de voorspelling van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), die stelde dat het overaanbod van olie langer aanhoudt dan eerder gedacht. De markt blijft waarschijnlijk tot ver in 2017 uit balans, aldus de denktank.

De AEX werd aangevoerd door supermarktbedrijf Ahold Delhaize, dat 0,7 procent won. In de MidKap viel Intertrust op met een plus van 2,2 procent. De financieel dienstverlener heeft van alle noodzakelijke toezichthouders goedkeuring gekregen voor de overname van zijn branchegenoot Elian.

In Londen was JD Sports in trek. De uitbater van sportkledingwinkels en moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport won 5 procent na beter dan verwachte halfjaarcijfers.

De euro noteerde op 1,1235 dollar, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.