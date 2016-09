Felle concurrentie op vluchten naar Mallorca

ANP Felle concurrentie op vluchten naar Mallorca

KEULEN - KLM en budgetdochter Transavia wacht volgend jaar een hete zomer op Mallorca. Na rivaal easyJet heeft ook Eurowings, de prijsvechter binnen de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, plannen om het Spaanse eiland in de Middellandse Zee te gaan gebruiken als uitvalsbasis voor vakantievluchten.

Door ANP - 13-9-2016, 13:27 (Update 13-9-2016, 13:27)

Met ingang van mei 2017 stationeert Eurowings twee vliegtuigen in Palma de Mallorca. Daarmee worden voordelige vluchten aangeboden van en naar verscheidene steden in Duitsland en andere Europese landen. Concrete bestemmingen noemde de luchtvaartmaatschappij dinsdag nog niet.

EasyJet kondigde in april al aan dat het vanaf volgend jaar in het hoogseizoen met drie toestellen vanuit Mallorca zonaanbidders gaat ophalen in heel Europa. Het eiland is nu al een van de populairste bestemmingen voor de Britse prijsvechter. Ook bij KLM en Transavia is het een belangrijke zonbestemming.