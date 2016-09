'Nijpend tekort huurwoningen vrije sector'

NIEUWEGEIN - Er is dringend behoefte aan meer huurwoningen in de vrije sector. Vooral in de grote steden is een nijpend tekort in het zogeheten middensegment huurwoningen. Dat schrijven makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM) dinsdag in een rapport over de woningmarkt.

Door ANP - 13-9-2016, 8:54 (Update 13-9-2016, 8:54)

Vanwege striktere regelgeving bij de toewijzing van sociale huurwoningen en maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, zijn steeds meer huishoudens aangewezen op de vrije sector. Daarbij komt dat voor het kopen van een huis ook steeds strengere regels gelden, waardoor de druk op de vrije sector verder toeneemt.

Volgens de verenigingen moeten Rijk, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen betere afspraken maken over hoe ze het aanbod van huurwoningen in de vrije sector beter kunnen afstemmen op de behoefte.