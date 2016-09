Voorzichtig herstel beurzen Azië na koersval

TOKIO - De meeste aandelenmarkten in Azië lieten dinsdag enig herstel optekenen van de zware verliezen een dag eerder. Geruststellende opmerkingen van Fed-bestuurders over een snelle renteverhoging hadden een kalmerend effect op beleggers, wat ook al voor flinke plussen op Wall Street zorgde. Verder kwamen er wat meevallende cijfers over de Chinese economie.

Door ANP - 13-9-2016, 8:45 (Update 13-9-2016, 8:46)

De Japanse Nikkei-index sloot 0,3 procent hoger op 16.729,04 punten. Maandag kelderde de hoofdindex in Tokio nog 1,7 procent door rentevrees. De markt lijkt nu uit te sluiten dat de Federal Reserve al deze maand met een renteverhoging zal komen.

Bij de bedrijven in Tokio hadden de banken het lastig, na de opmars van de afgelopen periode. Zo verloor Mitsubishi UFJ Financial Group 1,5 procent en Sumitomo Mitsui Financial Group zakte 2,2 procent. Farmaceut Takeda won juist 1 procent.

Samsung

Uit China kwamen meevallende cijfers over de industriële productie, winkelverkopen en investeringen. Volgens economen geven die gegevens aan dat de Chinese economie aan het stabiliseren is. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus.

In Seoul ging de Kospi 0,4 procent omhoog. Technologieconcern Samsung herstelde met een plus van ruim 4 procent enigszins van de zware koersdaling een dag eerder. Toen leed het aandeel het grootste verlies in meer dan vier jaar, door een nieuwe oproep om de Galaxy Note 7 in te leveren in verband met brand- en explosiegevaar.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,2 procent.