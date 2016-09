Banken gedaagd om te hoge oversluitboetes

AMSTERDAM - De stichting Oversluitclaim start een juridische procedure tegen banken wegens te hoge oversluitboetes voor hypotheken. Volgens de stichting is de afgelopen twintig jaar bijna 5 miljard euro te veel geïnd, waarmee bijna iedereen die een hypotheek heeft of heeft gehad is benadeeld.

Door ANP - 13-9-2016, 7:30 (Update 13-9-2016, 7:30)

De stichting rekent voor dat klanten gemiddeld 15 procent te veel aan boete hebben betaald. Dat komt neer op bijna 3500 euro per hypotheek.

,,Niet alleen mensen die een oversluitboete hebben betaald zijn benadeeld, maar ook de mensen met een hypotheek die niet zijn overgestapt omdat dat niet gunstig was", aldus Oversluitclaim. ,,Voor de meesten van hen zou overstappen wel gunstig zijn geweest als de boeterente niet veel te hoog zou zijn geweest."

De stichting roept woningbezitters met een hypotheek die hun schade vergoed willen zien op om zich achter de claim te scharen.