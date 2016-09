Wall Street hoger dankzij afname rentevrees

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden maandag sterk van de flinke koersverliezen van voor het weekeinde. De rentevrees die de laatste dagen de beurshandel bepaalde, nam af na kalmerende uitlatingen van enkele bestuurders van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken.

Door ANP - 12-9-2016, 21:38 (Update 12-9-2016, 22:17)

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent hoger op 18.325,07 punten. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er 1,5 procent bij en eindigde op 2159,04 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,7 procent naar een slotstand van 5211,89 punten.

Bestuurder Lael Brainard zei maandag dat de Fed voorzichtig zal blijven bij het aanscherpen van zijn monetaire beleid. Haar collega Dennis Lockhart liet eerder weten dat binnen de centrale bank serieus gesproken wordt over een renteverhoging. Maar hij nuanceerde dat later door te zeggen dat er nog geen sprake is van ,,urgentie''.

Onrust

De Fed verhoogde in december vorig jaar voor het eerst in zeer lange tijd de rente, die in de crisisjaren tot een historisch dieptepunt van net geen 0 procent was gezakt. Het was de bedoeling dat de rente dit jaar geleidelijk verder omhoog zou gaan, maar daar zag de Fed tot dusver van af gezien de onrust op de financiële markten.

Vorige week leken sommige andere bestuurders van de centrale bank de markt voor te bereiden op een rentestap in september. Zij benadrukten het aanhoudende herstel op de arbeidsmarkt en de aantrekkende inflatie. Dat zette wereldwijde beurskoersen onder druk. De Fed vergadert volgende week.

Apple

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen in New York was winkelreus Wal-Mart met een plus van 2,3 procent. Producent van drogisterijartikelen Procter & Gamble kreeg er eveneens 2,3 procent bij, technologiegigant Apple 2,2 procent. De enige verliezer in de Dow was chemieconcern DuPont met een min van 0,4 procent.

De prijs van Amerikaanse olie herstelde 0,4 procent tot 46,08 dollar per vat. De Brentprijs, maatgevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg 0,3 procent tot 48,17 dollar per vat. De euro was 1,1235 waard, tegen 1,1230 dollar aan het einde van de beurshandel in Europa eerder op de dag.