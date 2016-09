EU-commissaris: geen respect VW-klant in EU

ANP EU-commissaris: geen respect VW-klant in EU

BRUSSEL - EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie) ziet na diverse bijeenkomsten met autofabrikant Volkswagen ,,geen centimeter goodwill om schadevergoeding te geven aan zijn Europese klanten”. ,,VW zou wat meer respect en belangstelling mogen hebben, dit gaat ten slotte om een Europese onderneming.”

Door ANP - 12-9-2016, 21:16 (Update 12-9-2016, 21:16)

De Poolse zei dit maandag in Straatsburg tijdens een hearing in het Europees Parlement over het dieselschandaal dat vorig jaar in de VS uitbrak. In Amerika heeft het Duitse bedrijf hoge schadevergoedingen uitgekeerd aan eigenaren van een dieselauto die als schoon werd verkocht maar op de weg meer schadelijke stoffen uitstoot. In de EU worden verschillende groepsvorderingen voorbereid om VW via de rechter alsnog tot betaling te dwingen.

Bienkowska denkt volgende maand 'inbreukprocedures' te kunnen starten, zei ze. Dat zijn juridische stappen tegen lidstaten die zich niet aan de wet houden. De EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor de typekeuringen in hun autosector.