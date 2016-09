Wall Street vindt weg omhoog

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten vonden maandag na een licht negatieve opening toch de weg omhoog. De rentevrees die de laatste dagen de beurshandel bepaalde, nam af na kalmerende uitlatingen van twee bestuurders van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken.

Door ANP - 12-9-2016, 19:43 (Update 12-9-2016, 19:43)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond tjdens de middaghandel 1 procent hoger op 18.255 punten. De breder samengestelde S&P 500 kreeg er eveneens 1 procent bij en stond op 2149 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,2 procent naar 5184 punten.

Fed-bestuurder Dennis Lockhart zei maandag dat binnen de Fed steeds serieuzer gesproken wordt over een renteverhoging. Later nuanceerde hij dat echter door te zeggen dat er geen sprake is van ,,urgentie''. Zijn collega Neel Kashkar liet zich in een interview met CNBC in soortgelijke bewoordingen uit.

Wal-Mart

De Fed verhoogde in december vorig jaar voor het eerst in zeer lange tijd de rente, die in de crisisjaren tot een historisch dieptepunt van net geen 0 procent was gezakt. Het was de bedoeling dat de rente dit jaar geleidelijk verder omhoog zou gaan, maar daar zag de Fed tot dusver van af gezien de onrust op de financiële markten.

Vorige week leken sommige andere bestuurders van de centrale bank de markt voor te bereiden op een rentestap in september. Zij benadrukten het aanhoudende herstel op de arbeidsmarkt en de aantrekkende inflatie. Dat zette wereldwijde beurskoersen onder druk. De Fed vergadert volgende week.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen in New York was winkelreus Wal-Mart met een plus van 1,7 procent. Producent van drogisterijartikelen Procter & Gamble kreeg er 1,5 procent bij, technologiegigant Apple 1,2 procent. Onderaan de Dow bungelde chemieconcern DuPont met een verlies van 1,5 procent.