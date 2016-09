Wall Street opent met verlies

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de nieuwe handelsweek in mineur begonnen. Met name de al dan niet aanstaande renteverhoging in de Verenigde Staten zorgt er voor dat beleggers voorzichtig zijn. De dalende olieprijs drukte daarbij het sentiment.

Door ANP - 12-9-2016, 15:44 (Update 12-9-2016, 15:44)

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,4 procent lager op 18.017 punten. De brede S&P 500 opende met een verlies van 0,3 procent op 2121 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0.3 procent tot 5111 punten.

De rentevrees werd vrijdag al aangewakkerd door Fed-bestuurder Eric Rosengren. Die zei onder meer dat de Federal Reserve een rentestap niet al te lang meer kan uitstellen. Zijn collega Dennis Lockhart van de Fed in Atlanta zei maandag dat de discussie over het verhogen van de rente door de Fed serieuze vormen aanneemt. De Fed neemt op 21 september het volgende besluit over de rente in de VS.