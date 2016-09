VVD: wet schijnzelfstandigheid werkt niet

DEN HAAG - De wet die is bedoeld om onderscheid te maken tussen echte zzp'ers en mensen die eigenlijk in loondienst zijn, werkt niet goed. Dat vindt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. ,,Er is veel ruis en onzekerheid bij ondernemers. Zolang die onduidelijkheid er is, mogen er geen boetes worden uitgedeeld aan ondernemers'', aldus Zijlstra vrijdag tijdens een bijeenkomst van ondernemersorganisatie ONL.

Door ANP - 9-9-2016, 17:20 (Update 9-9-2016, 17:20)

Zijlstra wil dat de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) snel beter gaat werken. Als dat niet gebeurt, dan wil hij dat de wet van tafel gaat en dat de VAR-verklaring weer terugkomt.

De oude VAR-verklaring voor zzp'ers is dit jaar vervangen door modelovereenkomsten per sector. Het moet duidelijker maken wie echt zelfstandig is en wie eigenlijk in verkapte loondienst werkt. Bedrijven hebben nog tot volgend jaar om hun werkwijze aan te passen. Ze riskeren hoge boetes als ze straks niet aan de regels voldoen.

De fractievoorzitter laat weten dat hij zijn mening inmiddels heeft gedeeld met verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes. Zijlstra verwacht een Kamerbrief van Wiebes over het onderwerp.