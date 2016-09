Openingsverliezen op Wall Street

ANP Openingsverliezen op Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag met verlies aan de handel begonnen. Behalve met toespraken van een aantal bestuurders van de Federal Reserve, vooruitlopend op het rentebesluit van de centrale bank later in de maand, moeten beleggers het stellen met een nagenoeg lege agenda.

Door ANP - 9-9-2016, 15:52 (Update 9-9-2016, 15:52)

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handel 0,8 procent lager op 18.335 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte eveneens 0,8 procent, tot 2163 punten. Ook de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,8 procent, naar 5218 punten.

De koersen in New York gingen over een breed front omlaag. Vooral industriële fondsen moesten het ontgelden. Aandelen als Caterpillar, Boeing, DuPont en General Electric leverden in de vroege handel meer dan 1 procent in. Bovenaan, maar wel met een verlies van 0,2 procent, stond de bank JPMorgan Chase.