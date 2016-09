Dijsselbloem: vakantie voor Athene voorbij

BRATISLAVA - Griekenland heeft deze zomer ,,veel tijd verloren” met het uitvoeren van de beloofde hervormingen en privatiseringen in ruil voor EU-noodsteun. ,,De vakantie is voorbij. Laten we de kampeerspullen inpakken en weer aan het werk gaan”, zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vrijdagmorgen in Bratislava.

Door ANP - 9-9-2016, 10:35 (Update 9-9-2016, 10:35)

De ministers van Financiën uit de eurozone (eurogroep) bespreken in de Slowaakse hoofdstad onder meer de vorderingen die Athene maakt in de bank- en energiesector, en met de verkoop van staatseigendommen. Als de Grieken op schema liggen, krijgen ze deze maand 2,8 miljard euro uit het steunpakket van in totaal 86 miljard euro, dat vorig jaar werd toegekend.

Voor de zomer ging het nog goed met de planning en kreeg Griekenland 7,5 miljard euro uitgekeerd. Het kreeg toen bovendien uitstel tot september om nog wat zaken op orde te stellen.