Nikkei onbewogen het weekeinde in

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag vrijwel vlak gesloten. Beleggers houden hoop op extra stimuleringsmaatregelen door de Bank of Japan, terwijl het sentiment iets werd gedrukt door zorgen over een nieuwe nucleaire test door Noord-Korea.

Door ANP - 9-9-2016, 8:39 (Update 9-9-2016, 8:39)

De toonaangevende Nikkei-index eindigde nagenoeg onveranderd op 16.965,76 punten. Met name de energiesector trok de kar in Tokio. Dat kwam vooral door de recente stijging van de olieprijzen nadat bekend werd dat de oliereserves in de VS onverwachts daalden. Tegen het slot van de handelssessie op vrijdag stonden de olieprijzen wel weer wat lager. Uitbater van bowlingbanen Round One behoorde met een min van 6,2 procent tot de opvallende dalers door tegenvallende omzetcijfers.

Elders in Azië kleurden de koersborden overwegend rood. De Kospi in Seoul verloor 1,5 procent. De All Ordinaries in Sydney ging met een verlies van 0,9 procent het weekeinde in, terwijl in Shanghai een min van 0,1 procent werd genoteerd. Hongkong was met een tussentijdse plus van 1,2 procent de uitzondering.