Aantal faillissementen daalt verder

DEN HAAG - Het aantal faillissementen in Nederland is vorige maand gezakt naar het laagste peil van de afgelopen acht jaar. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Door ANP - 9-9-2016, 7:14 (Update 9-9-2016, 7:22)

In augustus werden 282 bedrijven failliet verklaard. Dat waren er 88 minder dan in juli en het aantal faillissementen zakte daarmee naar het laagste niveau sinds augustus 2008. Na een piek in mei 2013 zakten de faillissementen vrijwel onafgebroken tot augustus vorig jaar. Daarna verslechterde de situatie enkele maanden, maar sinds juni is de dalende trend weer zichtbaar.

De meeste faillissementen werden vorige maand uitgesproken in de handel (63) en financiële dienstverlening (61). Dat zijn ook de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gingen vorige maand veel horecazaken over de kop.