Wall Street licht lager na ECB-besluit

NEW YORK - De beurzen in New York zijn donderdag licht lager geopend. Net als in Europa verwerkten beleggers op Wall Street de uitkomst van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB besloot de rente onveranderd te laten en geen extra stimuleringsmaatregelen te nemen.

Door ANP - 8-9-2016, 16:12 (Update 8-9-2016, 16:12)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 18.469 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,3 procent omlaag tot 2180 punten. De technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent naar 5264 punten.

Bij de bedrijven in New York is er onder meer aandacht voor Hewlett Packard Enterprise (HPE). HPE voegt een deel van zijn softwaretak samen met het Britse Micro Focus. Topvrouw Meg Whitman van HPE legde uit dat de activiteiten die in het fusiebedrijf ondergebracht worden niet tot de kernactiviteiten van HPE behoren. De deal heeft een waarde van 8,8 miljard dollar.