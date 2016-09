Beurzen verder omlaag na ECB-besluit

AMSTERDAM - De meeste beurzen in Europa gingen donderdagmiddag verder omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente ongewijzigd te laten en om geen extra stimuleringsmaatregelen te nemen. Op het Damrak was ASML een sterke daler nadat Samsung meldde de helft van zijn belang in chipmachinemaker van de hand te doen.

De Amsterdamse AEX-index noteerde omstreeks 15.50 uur 1,2 procent lager op 457,72 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 656,26 punten. Parijs en Frankfurt leverden tot 0,9 procent in, Londen ging 0,1 procent omhoog.

De ECB handhaafde de belangrijkste rentetarieven in de eurozone. Verder werden de omvang en minimale looptijd van het opkoopprogramma van de centrale bank onveranderd gelaten. ECB-president Mario Draghi meldde in een toelichting dat er momenteel geen noodzaak is voor extra steunmaatregelen.

Euro

Het ECB-besluit stimuleerde de waarde van de euro. De Europese munt noteerde op 1,1310 dollar, tegen 1,1235 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.

In de AEX was ASML de grootste verliezer met een min van ruim 4 procent. Het Koreaanse Samsung verkoopt 6,3 miljoen aandelen ASML. Samsung is een belangrijke klant en samenwerkingspartner van ASML. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste winnaar bij de hoofdfondsen met een winst van 0,6 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 1 procent) was koploper in de MidKap. De luchtvaartcombinatie vervoerde in de belangrijke vakantiemaand augustus bijna 2 procent meer passagiers. De vooruitgang was vooral te danken aan Transavia, dat ruim een vijfde meer reizigers verwelkomde dan een jaar eerder.

Micro Focus

Het Britse technologiebedrijf Micro Focus werd in Londen 17 procent meer waard, dankzij een miljardendeal met Hewlett Packard Enterprises (HPE). HPE voegt een deel van zijn softwaretak samen met Micro Focus, waardoor een van de grootste softwarebedrijven van Groot-Brittannië ontstaat.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent naar 46,41 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder bij 48,81 dollar per vat.