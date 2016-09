AEX sluit hoger in afwachting van Draghi

AMSTERDAM ( - ) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Ook elders in Europa eindigden de graadmeters in de plus. Beleggers zijn in afwachting van de beleidsvergadering en het daaraan gekoppelde rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Mogelijk kondigt ECB-president Mario Draghi nieuwe maatregelen aan om de prijsontwikkeling in de eurozone aan te jagen.

Door ANP - 7-9-2016, 17:45 (Update 7-9-2016, 17:57)

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,5 procent hoger op 463,27 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 658,72 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,6 procent vooruit.

ArcelorMittal was de sterkste stijger onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 2,9 procent. Het staalconcern wil voor een bedrag van 1,5 miljard dollar aan obligaties terugkopen. KPN won 0,5 procent nadat het als verwacht 1 miljard euro aan schuldpapier had teruggekocht. Het telecombedrijf meldde eerder al dat er veel belangstelling bestond voor zijn openbare bod om uitstaande obligaties terug te kopen.

MidKap

SBM Offshore won 1,6 procent. De maritiem dienstverlener trekt de zaak die het had aangespannen tegen voormalig juridisch medewerker Jonathan Taylor in. SBM eiste een rectificatie door de voormalig medewerker omdat hij SBM in verklaringen en publicaties ervan had beschuldigd tussen 2005 en 2012 meer dan 250 miljoen dollar aan smeergeld te hebben betaald in verschillende landen, waaronder Brazilië.

In de MidKap verloor Air France-KLM 1,3 procent. Deutsche Bank verlaagde het beleggingsadvies voor de luchtvaartcombinatie. Ook liet de bank zich negatiever uit over Lufthansa, dat in Frankfurt 1,9 procent verloor.

Just Eat

Financieel dienstverlener Intertrust verloor bij de middelgrote fondsen in Amsterdam eveneens 1,3 procent aan waarde. Investeerder Blackstone heeft een deel van zijn belang in Intertrust verkocht.

Etenbestelsite Just Eat verloor in Londen ruim 5 procent. Concurrent Amazon maakte bekend dat het zijn bezorgservice voor restaurants in Londen gaat uitbreiden. Broker CMC Markets (min 12 procent) ging op de Britse beurs onderuit nadat het liet weten een daling van de operationele winst te voorzien.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 1,2 procent hoger op 45,37 dollar en Brentolie steeg 1,4 procent tot 47,91 dollar per vat. De euro noteerde 1,1235 dollar, tegen 1,1230 dollar bij het Europese slot dinsdag.