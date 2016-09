Air France-KLM schrapt bezuinigingen niet

PARIJS - Air France-KLM is niet van plan zijn bezuinigingsplannen te schrappen. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie weerspreekt dinsdag in een verklaring dat het deels uitgelekte plan Trust Together een vervanging is van de omstreden kostenbesparingen die eerder waren aangekondigd.

Door ANP - 5-9-2016, 21:17 (Update 5-9-2016, 21:17)

De nieuwe strategie die de onlangs aangetreden topman Jean-Marc Janaillac in november zal presenteren, is volgens Air France-KLM een aanvulling op het plan Perform 2020 van Janaillacs voorganger Alexandre de Juniac. ''Ten onrechte is het beeld geschetst in buitenlandse media, en daarna overgenomen in de Nederlandse media, dat Perform 2020 van de baan zou zijn."

Perform 2020 is de reden dat het al geruime tijd onrustig is binnen het concern, met meerdere acties van het personeel als gevolg. Een van de dieptepunten onder De Juniacs bewind was het gewelddadige protest van werknemers van Air France in oktober vorig jaar, toen twee directieleden letterlijk de hemd van het lijf werd gescheurd.