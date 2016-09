Wall Street viert Labor Day

ANP Wall Street viert Labor Day

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten vanwege de viering van Labor Day in de Verenigde Staten. De handel wordt dinsdag hervat.

Door ANP - 5-9-2016, 14:50 (Update 5-9-2016, 14:50)

De hoofdgraadmeters in New York sloten vrijdag met kleine winsten, nadat uit een eerste schatting was gebleken dat de werkgelegenheid in de VS vorige maand aanzienlijk minder sterk is gegroeid dan in juli. Die tegenvallende groei kan er mogelijk voor zorgen dat de Federal Reserve nog even wacht met de volgende renteverhoging. Het volgende besluit over de Amerikaanse rente wordt op 21 september genomen.

Beleggers in New York kijken deze week onder meer uit naar de presentatie die Apple woensdag geeft. Naar verwachting wordt dan de nieuwe iPhone 7 geïntroduceerd. Verder wordt net als in Europa scherp gelet op de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) aanstaande donderdag.