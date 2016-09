Chinese groei tussen gemiddeld en hoog

ANP Chinese groei tussen gemiddeld en hoog

HANGZHOU - De Chinese regering vertrouwt erop dat de economie van het land een groei zal handhaven op een redelijk tot hoog niveau. President Xi Jinping sprak zaterdag in Hangzhou over de capaciteit van zijn land een groei te verwezenlijken met een omvang die van gemiddeld tot hoog zal zijn. Hij zei dat zijn land hard werkt aan economische hervormingen en het terugdringen van overcapaciteit in de productie.

Door ANP - 3-9-2016, 10:26 (Update 3-9-2016, 10:26)

Xi Jinping waarschuwde ook tegen de huidige neiging naar protectionisme. In tal van landen, bijvoorbeeld de VS en Frankrijk, dringen belangrijke politieke leiders aan op maatregelen tegen concurrentie uit het buitenland om werk in eigen land te houden. Het strookt niet met de vrijhandel en globalisering waar China zo van geprofiteerd heeft, zei hij.