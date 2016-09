Winst beurzen loopt op na banencijfer VS

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen hebben hun winsten vrijdag in de middaghandel uitgebreid. Beleggers reageerden op tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die ervoor kunnen zorgen dat de volgende renteverhoging in de VS voorlopig nog even wordt uitgesteld. De cijfers stuwden ook de waarde van de euro ten opzichte van de dollar.

Door ANP - 2-9-2016, 14:49 (Update 2-9-2016, 14:49)

In Amsterdam stond de AEX-index rond 14.40 uur 1,1 procent in de plus op 458,71 punten. De MidKap steeg 0,2 procent naar 648,83 punten. De beurzen in Londen en Parijs noteerden ruim 1 procent in de plus. De winst van de DAX in Frankfurt bleef beperkt tot 0,4 procent.

De waarde van de euro liep op naar 1,1230 dollar, tegen 1,1195 dollar vlak voor de publicatie van de banencijfers.