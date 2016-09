Samsung roept Galaxy Note 7 wereldwijd terug

SEOUL - Samsung legt de verkoop van de Galaxy Note 7 stil en roept geleverde toestellen terug. Het Zuid-Koreaanse bedrijf maakte die stap vrijdag op een persconferentie in Seoul bekend. De stap volgt op berichten dat de batterij van de nieuwe smartphone kan ontploffen. Een paar dagen geleden waren de leveringen naar winkels en telecombedrijven al vertraagd om meer tests te kunnen doen.

Door ANP - 2-9-2016, 10:43 (Update 2-9-2016, 10:43)

Volgens Samsung duurt het zo'n twee weken om de al verkochte toestellen om te ruilen. Het is niet duidelijk of daarna de verkoop van nieuwe toestellen weer van start gaat.

De Galaxy Note 7 is een grotere, bijgewerkte versie van het topmodel Galaxy S7, die ook met een pennetje te bedienen is. Het toestel werd begin vorige maand geïntroduceerd en was in tien landen te koop. In Nederland was de Note 7 nog niet leverbaar. Wel is Samsung al een reclamecampagne gestart om de telefoon te promoten en was het mogelijk om een bestelling te plaatsen.