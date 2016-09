SBM fors onderuit op groen Damrak

ANP SBM fors onderuit op groen Damrak

AMSTERDAM - SBM Offshore is vrijdag bij opening van de beurs in Amsterdam fors onderuit gegaan. Justitie in Brazilië zette een streep door de schikking die een einde had moeten maken aan de Petrobras-affaire. De toonaangevende AEX-index in Amsterdam opende met een kleine winst. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport van later op de dag.

Door ANP - 2-9-2016, 9:19 (Update 2-9-2016, 10:00)

De AEX-index steeg in het eerste halfuur van de handel 0,4 procent naar 455,74 punten. De MidKap won 0,2 procent, tot 648,76 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,1 tot 0,6 procent.

Het aandeel SBM werd ruim 12 procent minder waard. Het bedrijf meldde voorbeurs dat de schikking die half juli werd bereikt in Brazilië is afgekeurd. Na lang onderhandelen wist de maritiem dienstverlener in ruil voor een flinke boete daar verdere vervolging wegens het betalen van steekpenningen te ontlopen, maar die deal gaat voorlopig dus niet door. Het bedrijf wacht op uitleg van het Openbaar Ministerie.

Rente

De banencijfers uit de VS zijn voor beleggers van belang omdat ze een belangrijke rol spelen in het beleid van de Federal Reserve. Diverse Fed-bestuurders wezen er afgelopen week op dat de rente in de VS deze maand al verder kan worden verhoogd, als de economie daar sterk genoeg voor is. De nieuwe cijfers kunnen daar mogelijk meer duidelijkheid over geven.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was bierbrouwer Heineken de grootste stijger met een winst van 1,4 procent. Ook verzekeraar Aegon stond met een plusje van 0,8 procent bovenin en branchegenoot Delta Lloyd hoorde met een winst van 0,9 procent bij de grootste stijgers in de MidKap.

Stijging

Bij de kleinere bedrijven viel Fagron op met een stijging van 1,5 procent. Investeerder Adrianus van Herk heeft een belang van 3 procent in de dienstverlener aan apotheken genomen.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie liep met 0,4 procent op naar 43,32 dollar per vat. Brentolie steeg 0,3 procent tot 45,60 dollar per vat. De euro was met 1,1195 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.