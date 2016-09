Megaschade Nederlandse kwekers in Ethiopië

AALSMEER - Bij aanvallen op meerdere Nederlandse bloemkwekerijen in Ethiopië is de afgelopen dagen voor miljoenen euro's schade ontstaan. Een van de getroffen bedrijven, Esmeralda Farms uit Aalsmeer, spreekt van zeker tien miljoen euro schade. Van de 150 hectare tellende kwekerij van het bedrijf in het Afrikaanse land is vrijwel niets meer over.

2-9-2016

Binnen de coöperatie van bloemenveiling Royal FloraHolland zijn zeker vier kwekerijen getroffen door geweld van rebellen. Er is brand gesticht en er zijn pomphuizen vernietigd waardoor alleen water via een noodvoorziening en door regen beschikbaar is. De bedrijven worden nu extra beveiligd.

De aangevallen kwekerijen liggen in de omgeving van de stad Bahir Dar, in het noordwesten van het land. Ze exporteren hun bloemen via Nederland naar andere landen in Europa. In het gebied zijn al enige tijd spanningen tussen de regering en de bevolking.

Doden

Een woordvoerder van Esmeralda Farms meldde vrijdag dat er in de omgeving minstens tien kwekerijen slachtoffer van het geweld zijn geworden, ook een Belgische. Bij de aanvallen zijn volgens hem ook doden gevallen. Onder de ruim vijfhonderd personeelsleden van de Ethiopische kwekerij van Esmeralda Farms is alleen iemand gewond geraakt.

Bij FloraHolland is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de aanvoer van bloemen uit Ethiopië zijn. Esmeralda Farms verwacht voorlopig geen leveringen meer uit het land. Dat is een flinke klap voor het bedrijf. Esmeralda Farms haalt 30 tot 40 procent van zijn omzet uit Ethiopië.