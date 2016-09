Petrobras-schikking SBM Offshore afgekeurd

AMSTERDAM - Justitie in Brazilië heeft de schikking afgekeurd die SBM Offshore met Braziliaanse autoriteiten had gesloten over de Petrobras-corruptiezaak. De toeleverancier aan de olie-industrie laat vrijdag weten het Openbaar Ministerie om opheldering te hebben gevraagd over de beslissing.

Door ANP - 2-9-2016, 7:44 (Update 2-9-2016, 8:16)

Medewerkers van SBM en een aantal andere bedrijven betaalden jarenlang steekpenningen in Brazilië om opdrachten van staatsoliebedrijf Petrobras binnen te slepen. In het onderzoek naar de corruptie-affaire zijn in Brazilië meer dan 150 mensen opgepakt.

SBM was half juli een schikking overeengekomen, waarbij het de Braziliaanse overheid in termijnen een kleine 163 miljoen dollar zou betalen. Daarnaast zou het bedrijf afzien van bonussen bij toekomstige contracten met Petrobras. Die bepaling vertegenwoordigde een huidige waarde van 112 miljoen dollar.

Goed ontvangen

Hoewel voor de schikking eigenlijk slechts 245 miljoen dollar apart was gezet, werd de schikking goed ontvangen, omdat daarmee de kwestie eindelijk afgerond zou zijn.

Naast de Braziliaanse schikking sloot SBM in 2014 al een deal ter waarde van 240 miljoen dollar met het Openbaar Ministerie in Nederland. Die boete hield verband met ongeoorloofde schenkingen door medewerkers van het bedrijf aan ambtenaren in Brazilië, en daarnaast ook aan overheidsfunctionarissen in Equatoriaal Guinea en Angola.