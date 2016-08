'Veel economische cijfers op Wall Street'

ANP 'Veel economische cijfers op Wall Street'

NEW YORK (NP) - Beleggers in New York worden donderdag getrakteerd op een grote hoeveelheid macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten. Het gaat onder meer om gegevens over de industrie en de bouwsector. Vrijdag komt het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten. De indices wijzen op een iets hogere opening van de handel.

Door ANP - 1-9-2016, 14:55 (Update 1-9-2016, 14:55)

Voorbeurs werd door de overheid gemeld dat het aantal aanvragen voor een uitkering in de VS vorige week met 2000 is gestegen naar 263.000. Economen hadden op 265.000 aanvragen gerekend. De Amerikaanse arbeidsproductiviteit nam in het tweede kwartaal iets sterker af dan eerder gemeld.

De marktonderzoekers Markit en ISM publiceren kort na aanvang informatie over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in augustus. Verder komen er cijfers over de bouwuitgaven en worden de ontwikkelingen op de Amerikaanse automarkt van de afgelopen maand gemeld.

Campbell Soup

Bij de bedrijven gaat cloudsoftwarebedrijf Salesforce voorbeurs flink onderuit vanwege zwakke omzetvooruitzichten voor het lopende kwartaal. Casino-uitbater Wynn Resorts staat juist in de plus voor opening, door de bekendmaking dat de omzet van casino's in gokparadijs Macau in augustus voor het eerst in ruim twee jaar is gestegen. Ook branchegenoot Las Vegas Sands noteert hoger.

Soep- en levensmiddelenproducent Campbell Soup kwam met teleurstellende cijfers en verwachtingen voor het hele jaar. Voor aanvang staat het aandeel in het rood.

Dow Jones

Kabelconcern Charter Communications kan eveneens op belangstelling rekenen. Charter wordt opgenomen in de brede S&P 500 en vervangt daarin dataopslagbedrijf EMC, dat gaat fuseren met computerconcern Dell.

De beurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 18.400,88 punten. De S&P 500 daalde 0,2 procent, tot 2170,95 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot met 5213,22 punten ook 0,2 procent onder de slotstand van dinsdag.