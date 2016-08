Wisselend beeld op Europese beurzen

ANP Wisselend beeld op Europese beurzen

Door ANP - 31-8-2016, 15:49 (Update 31-8-2016, 15:49)

De AEX-index stond kort na het begin van de handel op Wall Street 0,1 procent hoger op 456,40 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 647,41 punten. De beurs in Parijs ging 0,3 procent omhoog. Londen en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 werd aangevoerd door Aegon, dat 5 procent won. De verzekeraar werd gevolgd door ING en NN, die winsten optekenden van circa 2,5 procent. ABN AMRO kreeg er 1,2 procent bij. In de MidKap was verzekeraar Delta Lloyd de koploper met een plus van 2,6 procent.

Philips

Philips koerste 0,2 procent in het rood. Het technologieconcern heeft een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm. Dat akkoord zorgt voor de veilige uitwisseling van medische data tussen de platforms van beide bedrijven. Van de deal zijn geen financiële details bekendgemaakt.

Air France-KLM zag gedurende de middagsessie zijn koerswinst van eerder op de dag een stuk terugzakken, tot iets meer dan 1 procent. De Franse vakbond CGT heeft een oproep gedaan tot een nieuwe serie werkonderbrekingen bij Air France in september.

Euro

Bij de kleinere fondsen ging Value8 bijna 9 procent onderuit. De investeringsmaatschappij heeft in de eerste helft van dit jaar een vijfde minder winst geboekt dan een jaar eerder.

In Frankfurt was Commerzbank een opvallende stijger met een koerswinst van bijna 4 procent. Deutsche Bank (plus 3,7 procent) zou volgens het Duitse blad Manager Magazin een fusie met zijn branchegenoot hebben overwogen. Daarbij zou het overigens zijn gegaan om een theoretische exercitie. De topman van Deutsche bank heeft in een reactie laten weten dat zijn concern zich komende tijd expliciet richt op het verkleinen en versimpelen van de eigen organisatie.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent naar 45,96 dollar. Brent daalde 1,2 procent bij 47,78 dollar. De euro was 1,1130 dollar waard, tegen 1,1150 dollar bij het Europese slot dinsdag.