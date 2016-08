Wall Street opent licht in de min

ANP Wall Street opent licht in de min

NEW YORK - De beurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers verwerken op de laatste handelsdag van augustus onder meer een nieuw banencijfer van loonstrookverwerker ADP. Dat cijfer vormt de opmaat voor het arbeidsmarktrapport dat vrijdag door de Amerikaanse overheid wordt gepubliceerd.

Door ANP - 31-8-2016, 15:41 (Update 31-8-2016, 15:41)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 18.414 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,2 procent tot 2172 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond met 5213 punten ook 0,2 procent onder de slotstand van dinsdag.

Volgens ADP kwamen er in augustus iets meer banen bij dan economen in doorsnee hadden voorzien, namelijk 177.000 in plaats van de verwachte 175.000. Daarbij werd de werkgelegenheidstoename van juli naar boven bijgesteld, tot 194.000 nieuwe arbeidsplaatsen, van een eerder gemelde 179.000.