ANP Meer werk voor uitzendkrachten

DEN HAAG - De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in het tweede kwartaal gegroeid. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen daarbij toe.

Door ANP - 31-8-2016, 7:22 (Update 31-8-2016, 7:22)

De uitzenduren stegen in totaal met 2,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Daarmee toonde de uitzendmarkt herstel, na de afname met ruim 1 procent in de eerste drie maanden van dit jaar.

Het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,1 procent. Het aantal uren in kortlopende contracten nam met 2,7 procent toe. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt volgens het CBS doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.