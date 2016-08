'Brussel wist niets van bedrog dieselauto's'

BRUSSEL - De Europese Commissie had geen enkel vermoeden dat autofabrikanten ,,fraude pleegden” met software waarmee zij de emissiewaarden van schadelijke stoffen manipuleerden. Ook oud-EU-commissaris Günther Verheugen weet niets van de sjoemelpraktijken van Volkswagen met dieselauto’s. ,,Ik noem dat ook geen gesjoemel, het is fraude.''

Door ANP - 30-8-2016, 18:01 (Update 30-8-2016, 18:01)

Dit zei Verheugen dinsdag in Brussel tijdens een hoorzitting van de onderzoekscommissie naar het dieselschandaal in het Europees Parlement. De Duitser was EU-commissaris voor industrie van 2004 tot 2010 en mede-verantwoordelijk voor de wetgeving over de toegestane maximale uitstoot van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx).

Vorig jaar werd in de VS ontdekt dat Volkswagen op grote schaal dieselauto's verkocht die dankzij gesjoemel met uitstoottesten van dieselmotoren schoner leken dan ze waren.