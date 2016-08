Apple verliest op Wall Street

ANP Apple verliest op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag zonder grote uitslagen aan de sessie begonnen. Het aandeel Apple opende met verlies. De Europese Commissie bepaalde dat de Ierse fiscus 13 miljard euro van het technologiebedrijf moet terugvorderen. Verder verwerken beleggers onder meer cijfers over de huizenmarkt in de Verenigde Staten. Later komen daar nog cijfers over het consumentenvertrouwen bij.

Door ANP - 30-8-2016, 15:43 (Update 30-8-2016, 15:43)

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten vlak op 18.506 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2181 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte eveneens 0,1 procent aan tot 5237 punten.

Apple verloor bij het begin van de handel 0,5 procent van zijn waarde. Volgens Brussel heeft Apple jarenlang geprofiteerd van ongeoorloofde staatssteun van Ierland. Het bedrijf hoefde substantieel minder af te dragen dan andere bedrijven. Apple heeft aangegeven niets te begrijpen van het besluit. Ierland is het er ook mee oneens en gaat in beroep.