Apple begrijpt niets van belastingbesluit EU

ANP Apple begrijpt niets van belastingbesluit EU

CUPERTINO - Apple begrijpt niets van de beslissing van de Europese Commissie dat het bedrijf miljarden euro's aan belastingvoordelen moet terugbetalen aan Ierland. Topman Tim Cook sprak dinsdag in een open brief van een ,,ongekend'' besluit met ,,ernstige en verstrekkende gevolgen''.

Door ANP - 30-8-2016, 14:46 (Update 30-8-2016, 14:46)

,,Apple heeft nooit om een speciale belastingdeal gevraagd en heeft die ook nooit gekregen'', stelt Cook. ,,We bevinden ons nu in de ongebruikelijke situatie dat ons wordt opgedragen met terugwerkende kracht extra belasting te betalen aan een overheid die zegt dat we haar niet meer verschuldigd zijn dan we al hebben betaald.''

Volgens Cook wil Brussel zijn eigen visie doordrukken op hoe de Ierse belastingwetgeving eruit zou moeten zien. ,,Als dit doorgang vindt, zou dat een vernietigende slag toebrengen aan de soevereiniteit van de EU-lidstaten inzake hun eigen belastingzaken en ook aan het beginsel van rechtszekerheid in Europa.''