AEX opent met winst

ANP AEX opent met winst

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend met winst geopend. In Amsterdam stonden enkele kleinere bedrijven in de belangstelling na de publicatie van hun halfjaarcijfers.

Door ANP - 30-8-2016, 9:21 (Update 30-8-2016, 9:21)

De Amsterdamse AEX-index stond na enkele minuten 0,4 procent hoger op 454,10 punten. De MidKap steeg ook 0,4 procent, naar 647,29 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen 0,6 en 0,7 procent. De beurs in Londen, die maandag gesloten was, noteerde vlak.

De fabrikant van elektrotechnische componenten Neways won bijna 4 procent, na de publicatie van sterke resultaten. Beddenverkoper Beter Bed leverde 2,5 procent in, mede omdat het bedrijf voorzichtig blijft over de markten in Duitsland en Oostenrijk.