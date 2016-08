Nikkei stijgt op woorden centrale bankiers

TOKIO - De Japanse aandelenbeurs is maandag hoger gesloten. Beleggers verwerkten de woorden van Fed-president Janet Yellen, die vrijdag liet doorschemeren dat de kans op een snelle renteverhoging in de VS is toegenomen. Haar collega van de Japanse centrale bank Haruhiko Kuroda benadrukte vervolgens dat er in Japan nog ruimte is voor economische stimuleringsmaatregelen.

Door ANP - 29-8-2016, 8:25 (Update 29-8-2016, 8:25)

De toonaangevende Nikkei-index sloot 2,3 procent hoger op 16.737,49 punten. Onder meer automakers als Toyota Motor en Honda Motor deden het goed met winsten tot 4 procent. Fujitsu steeg 1 procent nadat bekend werd dat de elektronicamaker van plan is de fabricage van mobiele telefoons grotendeels te automatiseren om kosten te besparen.

Elders in het Verre Oosten gingen de koersen naar beneden. De Kospi in Zuid-Korea eindigde 0,3 procent lager. De Hang Seng in Hongkong leverde tussentijds 0,4 procent in en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,8 procent.