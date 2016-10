Gouden Zwaan voor Igone de Jongh

ANP Gouden Zwaan voor Igone de Jongh

MAASTRICHT - Igone de Jongh, eerste soliste bij Het Nationale Ballet, heeft tijdens de Dansdagen in Maastricht de Gouden Zwaan gekregen voor haar bijdrage aan de Nederlandse dans.

Door ANP - 8-10-2016, 2:02 (Update 8-10-2016, 2:02)

De Jongh geeft volgens de jury ,,met ogenschijnlijk gemak diepte en vorm aan de grote klassieken. Even fenomenaal, technisch volmaakt en weergaloos muzikaal zijn haar vertolkingen van de balletten van wereldchoreograaf Hans van Manen. “ Ze is ,,gepassioneerd, geëngageerd, hard werkend, technisch briljant, qua interpretatie onnavolgbaar en daarmee voorbeeld en inspiratiebron voor anderen.''

De jury noemt haar zelfs ,,de verpersoonlijking van de internationale kwaliteit die ons kleine landje kent”.

Meest indrukwekkende dansprestatie

Danseres Anna Tsygankova kreeg de Zwaan voor 'meest indrukwekkende dansprestatie 2016’ voor haar rol in Ted Brandsens succesvolle Mata Hari van Het Nationale Ballet ,,Met haar fabelachtige techniek, haar krachtige persoonlijkheid en haar schitterende uitstraling laat Anna Tsygankova, deze danseres van wereldformaat, haar Mata Hari lezen als een nieuwe klassieker”, aldus de jury.

De Zwaan voor de 'meest indrukwekkende dansproductie 2016’ is toegekend aan The lost room van het Nederlands Dans Theater. The lost room openbaart volgens de jury een nieuwe wereld aan het Nederlands Dans Theater en zijn publiek. ,,Choreograaf Franck Chartier vindt met zijn esthetiek een wonderbaarlijke aansluiting op de Jiri Kylián-traditie. Hij zet dat bewust en met overtuiging en overgave in, bedient zich naar hartelust van special effects, giet suspense en (macabere) humor in één vat en vloert ons definitief met een subliem en omverwerpend fragiel duet.”

Choreografe Katja Heitmann kreeg van de gemeente Maastricht de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2016. Aan de stimuleringsprijs is een geldbedrag van 12.000 euro verbonden, voor een nieuw te creëren werk.