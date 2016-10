Bedreigd De Appel veilt kostuums

ANP Bedreigd De Appel veilt kostuums

AMSTERDAM - Toneelgroep De Appel in Den Haag, die haar gemeentelijke (en enige) subsidie van 1,9 miljoen per jaar dreigt te verliezen, gaat proberen op zoveel mogelijk andere manieren geld te vinden.

Door ANP - 5-10-2016, 18:45 (Update 5-10-2016, 18:45)

Op 4 november moet de Haagse gemeenteraad over de subsidie beslissen. De Appel hoopt dat de stad toch nog bereid zal zijn 750.000 euro bij te dragen, zodat ze met een wat kleinere troep dan nu door kan gaan. Het gezelschap wil dan zelf nog eens 750.000 euro per jaar bijeen zien te sprokkelen en treft nu al voorbereidingen.

Zaterdag 26 november is er een veiling van Appelspullen. Scènefoto's, affiches, rekwisieten en kostuums gaan onder de hamer. De Appel heeft in zijn 45-jarige bestaan de mooiste kostuums bewaard. Er zijn zeer spectaculaire ontwerpen in de opslag, bijvoorbeeld die voor de voorstelling over Casanova, een van de vele 'marathons' van De Appel.