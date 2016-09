NPO Radio 2 vernieuwt programmering

HILVERSUM - De geruchtenmachine was afgelopen weekend al flink op gang, maar Ruud de Wild krijgt inderdaad een programma op NPO Radio 2. De dj neemt vanaf januari de middagshow voor de KRO-NCRV voor zijn rekening, elke werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur, zo maakte de zender maandag bekend.

Door ANP - 26-9-2016, 14:55 (Update 26-9-2016, 14:55)

Dit tijdstip is De Wild bekend, want bij Radio 538 deed hij ook de middagshow. Hij moest hier echter gedwongen plaatsmaken voor Coen en Sander en keerde na een pauze begin september weer terug op de radio bij BNR Nieuwsradio. Zondag werd al bekend dat hij hier nu mee stopt.

Door de komst van Ruud de Wild is Wout2day met Wouter van der Goes straks te beluisteren van 18.00 tot 20.00 uur. Ook in het weekend past de zender de programmering aan. Zo stapt 3FM-dj Paul Rabbering helemaal over naar NPO Radio 2 voor een programma op de zaterdag en zondag tussen 14.00 en 16.00 uur. Verder neemt onder meer nieuwkomer Thijs Maalderink in het weekend de ochtendshow op zich van 06.00 tot 09.00 uur en is Bert Haandrikman op zaterdag van 09.00 tot 12.00 en op zondag van 16.00 tot 18.00 uur te horen.

De Wild belooft vernieuwing. ,,Ik heb de afgelopen tijd tegen mijzelf gezegd: je moet alleen terugkomen als je vernieuwend kunt zijn'', zegt hij in een reactie. ,,Anders moet je wegblijven. Dat wil ik in mijn nieuwe programma waarmaken. Ik heb ook al mijn aantekeningen en ideeën over radiomaken, die ik in de afgelopen jaren had genoteerd, weggegooid. Van scratch af aan begin ik weer. Met radio die je bijpraat, je vermaakt, die je wilt luisteren.''