ANP Shortlist Libris Geschiedenis Prijs bekend

AMSTERDAM - Machiel Bosman, Philip Dröge, Elisabeth Leijnse, Lodewijk Petram en Annejet van der Zijl zijn nog in de race voor de Libris Geschiedenis Prijs 2016. De namen van de vijf schrijvers prijken op de zaterdag gepubliceerde shortlist. Aan de prijs voor het beste historische boek is een bedrag van 20.000 euro verbonden. De winnaar wordt 30 oktober bekendgemaakt.

Door ANP - 17-9-2016, 9:52 (Update 17-9-2016, 9:52)

Van der Zijl maakt kans met haar boek De Amerikaanse prinses over het leven van de Amerikaanse Alene Tew, gravin Kotzebue. Leijnse is in de running met haar boek over de freules Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk. Bosman beschrijft in zijn boek de Roofkoning de handel en wandel van de Nederlandse prins Willem III die het schopt tot koning van Engeland.

Petram beschrijft de vergeten bankencrisis van 1924 met de bank Robaver in de hoofdrol. Moresnet van Dröge gaat over een ministaatje ten zuiden van Vaals dat in 1816 bij toeval ontstond en in 1920 weer door België werd ingelijfd.

De Libris Geschiedenis prijs is een initiatief van honderd Libris-boekhandels, het Historisch Nieuwsblad, het Nederlands Openluchtmuseum, de NTR/VPRO, het Rijksmuseum en de Volkskrant.