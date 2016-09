Newyorkers in rij voor gouden toilet

NEW YORK - Bezoekers van het Guggenheim-museum in New York staan sinds dit weekeinde graag in de rij voor die ene wc op de vierde verdieping: de gouden toiletpot van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan (55).

Door ANP - 17-9-2016, 8:01 (Update 17-9-2016, 8:01)

Het publiek maakte vrijdag (lokale tijd) voor het eerst kennis met het buitenissige toiletbezoek op de pot en bril van 18-karaats goud. Iedereen die dat wil mag zich even koning of president wanen op de gouden plee. En ja, hij werkt, bewijzen de talrijke selfies die gepost worden. Verslaggevers van The New York Post en The Guardian beschreven alvast dat de wc hemels zit en echt werkt.

Volgens het museum in Manhattan is het kunstwerk een knipoog ,,naar de excessen van de kunstwereld, maar ook naar de Verenigde Staten als land van onbegrensde mogelijkheden''. Niet voor niets heet het sanitaire kunstwerk 'America'.

Het toilet wordt elk kwartier gereinigd. En ja, er staat permanent een bewaker voor de deur die controleert of er niets wordt meegenomen.