Primeur Prinsjesdaginfo: leuk maar relatief

HILVERSUM - Opnieuw is RTL Nieuws erin geslaagd als eerste vroegtijdig de hand te leggen op Prinsjesdagstukken. Het is bijna een vast onderdeel geworden van de tradities rond de jaarlijkse bekendmaking van de begroting. Volgens hoofdredacteur Harm Taselaar is dat vooral te danken aan het feit dat de journalisten op de Haagse redactie veel zorg besteden aan hun netwerk. ,,Er zit veel gunwerk in. Dat komt alleen als je er veel tijd in stopt'', vertelt hij.

Door ANP - 8-9-2016, 21:26 (Update 8-9-2016, 21:26)

Taselaar noemt zijn Haagse redactie ,,gewoon de beste die er rondloopt''. ,,Ze hebben zo'n netwerk, dat is fenomenaal.'' Over de bronnen die telkens weer informatie uit Prinsjedagstukken naar RTL lekken, wil hij vanzelfsprekend niets kwijt. ,,Het beschermen van bronnen is belangrijker dan wat dan ook.''

Een primeur scoren is leuk, zegt Taselaar. ,,Je brengt iets naar buiten dat nog niet naar buiten zou moeten komen.'' Tegelijkertijd erkent hij dat de meerwaarde ,,relatief'' is.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van de NOS gunt het de commerciële concurrent wel. ,,Dit hoort bij het vak: soms is de een eerder, soms de ander. RTL is hier vrij goed in en ik feliciteer ze er graag mee'', zegt hij.

,,Maar je moet het ook relativeren’’, vervolgt Gelauff. ,,Je onderscheiden en je eigen dingen onderzoeken is een belangrijke waarde in de journalistiek. Maar buiten de beroepsgroep doet dit minder. Je primeur ligt snel bij alle anderen, sociale media en internet zorgen ervoor dat nieuws sneller dan ooit de wereld rondgaat.''

Tocht erkent Gelauff: ,,Ik had het leuk gevonden als wij het hadden gehad.''