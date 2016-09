Biografie Barry Hay bestormt boekenlijst

AMSTERDAM - Het boek over het leven van de Nederlandse rockster Barry Hay bestormt de Boeken Top 10. De vorige week woensdag gepresenteerde biografie HAY van de hand van Sander Donkers komt nieuw binnen op de tweede plek.

Door ANP - 7-9-2016, 12:13 (Update 7-9-2016, 12:13)

Op de eerste plaats staat net als vorige week De levens van Jan Six van schrijver en historicus Geert Mak. Overigens komt dit boek nog een keer voor in de Top 10. De versie die op de eerste plek prijkt, is een paperback. Op de negende plek staat de hardcover van Het leven van Jan Six.

Mak vertelt in zijn nieuwe boek het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens. De patriciër en kunstverzamelaar Six kende iedereen in het 17e-eeuwse Amsterdam, van Vondel tot Spinoza. Het portret dat zijn vriend Rembrandt van hem maakte, geldt als één van de mooiste werken van de meester. Het boek gaat niet alleen over deze Jan, maar over vier eeuwen familie Six, waarbinnen de oudste zoon van de oudste zoon altijd weer Jan Six heet, tot de dag van vandaag.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (-) Geert Mak - De levens van Jan Six

2 (-) Sander Donkers - Hay

3 (3) Sasskia Noort - Huidpijn

4 (5) Fajah Lourens - Killerbody dieet

5 (2) Griet Op de Beeck - Kom hier dat ik u kus

6 (4) Griet Op de Beeck - Vele hemels boven de zevende

7 (-) Ruud Gullit - Kijken naar voetbal

8 (8) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken

9 (-) Geert Mak - De levens van Jan Six

10 (7) Hanya Yanagihara - Een klein leven